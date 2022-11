Kinderen onwel op basisschool in Nieuwendijk: 'Er hangt een chemische geur'

Op basisschool De Regenboog in Nieuwendijk is maandagochtend een aantal kinderen onwel geworden. In de school hangt volgens een 112-correspondent een chemische geur.

De ambulancedienst kwam met twee ambulances naar de school om de kinderen na te kijken. De brandweer is nu aan het onderzoeken waar het probleem vandaan komt. Waarschijnlijk heeft het te maken met het luchtventilatiesysteem. Kinderen opgehaald

De school heeft ouders gevraagd om de kinderen uit voorzorg op te halen. Als dat niet kan, worden de kinderen opgevangen in het dorpshuis, aldus de veiligheidsregio.