Kinderen onwel op crèche, school en opvang ook dinsdag nog dicht

Op kinderopvang Trema in Nieuwendijk zijn maandagochtend twee kinderen en vier personeelsleden ziek geworden. In het gebouw hing volgens de directeur een chemische, bedompte lucht.

Peter de Bekker & Rochelle Moes

"Toen de kinderen om half negen binnen kwamen was het warm in de ruimte. Al snel kregen twee kinderen hoofdpijn en ze werden minder fit", vertelt directeur Arnold van Ooijen. "Later op de ochtend kregen ook vier medewerkers keelpijn en hoofdpijn." Er kwamen twee ambulances naar de school om de kinderen en begeleiders na te kijken en de brandweer deed onderzoek. Zowel de kinderopvang als de naastgelegen basisschool werden ontruimd. Ouders werd verzocht om hun kinderen uit voorzorg op te halen. Als dat niet kon, werden de kinderen opgevangen in het dorpshuis.

"Mijn zoontje heeft alleen de ambulances, brandweer en politie-auto's gezien, maar dat vindt hij mooi."

Een van de ouders vertelt dat het wel even schrikken was toen ze opgebeld werd om haar zoontje Jason te komen ophalen. "Wel heftig als je dat te horen krijgt. Ik zat zelf ook op school in Breda, dus ik kon niet direct weg. Maar we kregen van de juffrouw een bericht dat ze veilig buiten waren, dus ik hoefde niet te haasten." De jongste kinderen waren volgens de directeur aangedaan door de ontruiming. Zoontje Jason heeft er zelf niets van gemerkt. "Hij had net gym, dus dat kwam eigenlijk wel mooi uit", vertelt zijn moeder. "Hij heeft alleen de ambulances, brandweer en politie-auto's gezien, maar dat vindt hij mooi. Nu lekker naar huis en dan horen we wel of ze morgen weer naar school mogen."

"Je hebt toch met kinderen te maken. Dan staat de veiligheid en gezondheid voorop."