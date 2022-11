Rijk en regio steken 2 miljard in Brainport, A58 en aanpak woningbouw

Het Rijk, provincie en gemeenten investeren de komende jaren zo’n 2 miljard euro in Brabant. Het grootste deel, ongeveer 1,5 miljard euro, wordt geïnvesteerd in de regio Eindhoven. Daar wordt onder meer het spoor en het station aangepast en komt er een snelle buslijn naar bedrijventerrein De Run in Veldhoven waar chipmachinefabrikant ASML is gevestigd. Verder wordt de snelweg A58 tussen Eindhoven en Tilburg versneld verbreed.

Dat en meer is afgesproken op het Bestuurlijk Overleg Meerjarenplanning Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) in Den Haag. Daar zijn ook afspraken gemaakt om 360 miljoen euro te steken in de infrastructuur voor woningbouw in Breda, Tilburg, Den Bosch en andere plaatsen in Brabant. Het bedrijfsleven draagt ook bij aan de investeringen in de zogeheten Brainportdeal.

"Zonder dit geld zou Brabant op slot hebben gestaan. Om huizen te kunnen bouwen zijn goede wegen en stations nodig. Mensen moeten op een goede manier naar hun werk kunnen", weet provinciebestuurder Suzanne Otters-Bruijnen van mobiliteit, die enorm blij is met de enorme zak geld.

Haar collega van Ruimte en Wonen, Erik Ronnes, vult aan: “Het is goed dat er boter bij de vis komt om woningbouw mogelijk te maken. Want met alleen huizen zijn we er niet, we hebben ook een goede infrastructuur nodig.”

Het geld dat naar Eindhoven gaat, wordt onder meer besteed aan de ontwikkeling van het stationsgebied en aanpassingen aan het spoor op het Centraal Station en het realiseren van een snelle buslijn van het treinstation naar De Run in Veldhoven.

Bovendien is er een oplossing gevonden voor het budgettekort voor de A58 Eindhoven-Tilburg. Het Rijk stelt hiervoor 126 miljoen euro beschikbaar. Het project komt op de prioriteitenlijst van de minister van Infrastructuur en Waterstaat te staan. Ook zijn afspraken gemaakt om de bereikbaarheid van vooral de regio-Breda aan te pakken, die is onder druk komen te staan door de stikstofproblematiek. De betrokken ministers beloven dat er niet alleen in wegen en sporen wordt gëinvesteerd, maar dat ook de natuur zich kan herstellen.

Verdere maatregelen:

Mobiliteitsmaatregelen voor grote woningbouwprojecten in Den Bosch (36,1 miljoen voor de bouw van 21.400 huizen), Tilburg (44,4 miljoen voor het realiseren van 10.000 huizen) en Breda (49,7 miljoen ten bate van de bouw en bereikbaarheid van 5400 huizen).

60 miljoen voor de aanpak van het station in Den Bosch. Regio draagt 41,5 miljoen bij.

94 miljoen voor mobiliteitsmaatregelen voor een tiental locaties waardoor de bouw van 12.357 woningen versneld kan worden in Den Bosch, Tilburg, Breda, Oss, Bergen op Zoom, Helmond, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal. De verschillende regio’s dragen 71,8 miljoen bij.

Rijk en regio willen het vervoeren van gevaarlijke stoffen over het spoor door kernen in Brabant verminderen.

Een overzicht van alle investeringen kun je hier bekijken (pdf).