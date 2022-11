112-nieuws: caravan brandt uit • brand in viswinkel Drunen

18.00

Aan de Torenstraat in Drunen is een viswinkel in brand gevlogen. De vlammen sloegen over naar de bovengelegen woning. De winkel was op het moment van uitbreken nog open. Het is niet bekend is of er op dat moment klanten in de winkel aanwezig waren. De eigenaar van de viswinkel heeft mogelijk rook ingeademd en is door het personeel van de ambulance nagekeken. De oorzaak van de brand is niet bekend.