112-nieuws: inbraak bij BCC in Den Bosch • dode bij crash op A4

03.01

Een busje is maandagnacht gecrasht op de A58 van Breda richting Tilburg. De bestuurder raakte rond halftwee bij Tilburg Reeshof de macht over het stuur kwijt. Het busje sloeg om. Bij aankomst van de hulpdiensten was de bestuurder, volgens een getuige zou het gaan om een vrouw, verdwenen. Een uur lang is naar haar gezocht, maar ze is niet gevonden. Een bergingsbedrijf heeft de auto getakeld.