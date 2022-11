Vallende sterren kijken deze week? De weerman raadt het af

Een meteorenzwerm doet deze week de aarde aan, de zogenoemde Leoniden. Maar voor wie graag deze vallende sterren wil bekijken, heeft Johnny Willemsen van Weerplaza slecht nieuws. "Ik zou niet gaan kijken!"

"De komende twee nachten is er veel regen en bewolking", legt Johnny uit. "Misschien dat de nacht van donderdag op vrijdag de eerste interessante gelegenheid is. Dan is het droog, maar zijn er wel vrij veel wolken. Qua weer is de nacht van vrijdag op zaterdag de beste, maar dan zijn er weer minder sterren. Qua hoeveelheid sterren is donderdag de beste avond." Het beste moment om een sterrenregen te bekijken, is volgens Johnny half december. "Dan zijn er namelijk veel meer. Dat zijn de Geminiden."

"Best wel zacht voor de tijd van het jaar."

Afgezien van de komende regenachtige avonden en nachten wordt het deze dinsdag overdag volgens hem best aardig. "'s Ochtends vroeg viel er nog wat regen, vooral in de oostelijke helft van Brabant. Maar die regen trekt van zuid naar noord weg en de rest van de dag ziet er eigenlijk droog uit, met behoorlijk wat zon 's middags. Het wordt een graad of 12." Woensdag en donderdag wordt het nog een graadje warmer. "Dat is best wel zacht voor de tijd van het jaar."

"'s Nachts richting het vriespunt."