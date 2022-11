'Bavaria speelt heel slim koopman en dominee tegelijk met WK-reclame'

Bavaria heeft dinsdag een WK-commercial uitgebracht en de reacties zijn over het algemeen lovend. Het is dan ook een heel andere uiting dan bij een ander toernooi en er wordt behoorlijk wat kritiek geleverd op Qatar. Retaildeskundige Paul Moers vindt de commercial van Bavaria gewaagd, maar ook erg goed. “Chapeau.” Hein Meurs van Cancel Qatar 2022 spreekt van een 'typische polderreclame'.

De commercial heeft als titel 'Oranje kijken of vermijden? Het zijn hele gekke tijden.' Paul Moers heeft de video van bijna vier minuten dinsdagochtend meteen bekeken: “Heel transparant en met duidelijke kritiek op de situatie in Qatar. Dit zet wel aan tot nadenken”, is zijn oordeel.

In een soort mini-musical van 3 minuten en 42 seconden nemen Sinterklaas en de Kerstman de dilemma’s met elkaar door: