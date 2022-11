Kerststal Sint Jan: een tijdmachine naar middeleeuws Den Bosch

De traditionele kerststal in de Bossche Sint Jan is dit jaar meer dan een bijbels tafereel. Wie er vanaf 10 december doorheen loopt, waant zich even in het 's-Hertogenbosch van rond 1200. Ook zijn taferelen uit het leven van Jezus te zien.

Dinsdag werd een aantal nieuwe opgezette dieren afgeleverd bij de basiliek. “Vorig jaar hebben we dertig dieren verloren. Ze waren aangetast door vocht en schimmel”, vertelt Jack Kradolfer. “We hebben onder meer een ezel, een damhert, twee flamingo's en een kraanvogel kunnen aanschaffen. Samen met de overgebleven dieren uit de 'oude' collectie krijgen ze straks een mooi plekje in onze stal." Anders dan anders én gedeeltelijk middeleeuws, dat is de kersstal in de Sint Jan dit jaar. Op 10 december gaat hij open voor het publiek. “We zijn zes weken geleden begonnen met de opbouw van de kerststal en het werk vordert gestaag”, vertelt coördinator Jack Kradolfer. De Sint Jan bestaat 800 jaar, en die verjaardag gaat ook aan de kerststal niet voorbij. “Het is een middeleeuwse stal dit jaar.” Kradolfer wijst naar de ingang, die dit jaar bestaat uit een middeleeuwse stadspoort. “Via die poort stap je het levendige Den Bosch binnen van rond 1200. Je wandelt langs een pleintje met winkeltjes: een bakker, een beenhouwer, een wijnkoper en een smidse. Het is terug in de tijd."

Het middeleeuwse Den Bosch is onderdeel van de kerststal

“Dat daar zijn muren van een romaanse kerk in aanbouw”, vertelt Kradolfer al lopend. “Het was de eerste kerk op deze locatie, die achthonderd jaar geleden werd gebouwd. Later kwam de huidige Sint Jan ervoor in de plaats."

“Ze zoeken onderdak en krijgen een plekje in het middeleeuwse Den Bosch.”

Dat de kerk 800 jaar bestaat heeft ook gevolgen voor Jozef en Maria. Het koppel krijgt dit jaar géén plekje in een volle herberg in Bethlehem, maar in Den Bosch. “De kribbe van het kindeke Jezus staat dit jaar in een beschut en beschermend hoekje van de Bossche romaanse kerk in aanbouw. Want Bosschenaren waren toen ook al gastvrij.”

Muren van de Romaanse kerk in aanbouw

De zuilen van een tempel verderop in de kerststal verbeelden de fase waarin Maria en Jozef op de vlucht slaan voor koning Herodes. Volgens het evangelie wilde Herodes van de ‘Wijzen’ weten waar het kind geboren was. Op bevel van God vluchtten Jozef en Maria met Jezus naar Egypte “We hebben ook bijzondere momenten nagebouwd uit het leven van Jezus van na zijn geboorte”, vertelt Kradolfer. “In andere jaren lieten we vooral de aanloop naar de geboorte zien, maar nu dus ook verhalen van gebeurtenissen van na die tijd. We hebben zelfs een stuk woestijn nagebouwd.”

Onder meer een ezel, een damhert en een kraanvogel arriveren bij de Sint Jan (Foto: Omroep Brabant)

"Het is de manier om enorm lange rijen te voorkomen.”

Ondanks dat corona lijkt afgevlakt, houdt de organisatie wel vast aan tijdslots die bezoekers kunnen kiezen. “We hebben daar goede ervaringen mee opgedaan en mensen weten dan ook waar ze aan toe zijn. Het is dé manier om enorm lange rijen te voorkomen”, vertelt Kradolfer die ook aangeeft dat de capaciteit ligt op circa honderd bezoekers per kwartier.” Wat uiteraard ook niet ontbreekt, is het thema van de kerststal. “Dit jaar is dat: 'Deur naar een geluk dat eeuwig duurt'", aldus Kradolfer.