Lars geeft al 80 dagen zijn leven bloot in livestream: 'Dus ook 's nachts'

Al 80 dagen is alles wat Lars Godschalk (25) doet via online platform Twitch te volgen. Daarmee heeft de Bredanaar officieel het Nederlandse record van de langste livestream ooit. "Het is aardig uit de hand gelopen."

Sven de Laet Geschreven door

Wassen, koken, het schoonmaken van zijn aquarium en zelfs de uren die hij 's nacht in bed doorbrengt. Al bijna drie maanden laat Lars zijn volgers meegenieten van zijn dagelijkse bezigheden via zijn kanaal larsyoptwitch. Maar waarom zou je dat in vredesnaam willen? "Ik wilde eigenlijk gewoon weten wat het met me zou doen om zolang je privacy op te geven", vertelt Lars. "Eerder had ik het al eens drie dagen geprobeerd en dat vond ik al best zwaar." Toch bleef een nieuwe poging kriebelen. "Ik ben nu nog single en heb de mogelijkheid voor zo'n experiment. Al moet ik bekennen dat het niet mijn intentie was om zó lang door te gaan." Dat laatste ligt voor een groot deel aan zijn trouwe volgers. "Zij kunnen een soort abonnementjes kopen, waarvoor ik een vergoeding krijg. Alles bij elkaar is dat overigens nog geen minimumloon, hoor. Maar per abonnement loopt mijn timer op. Zolang zij dus doorgaan, moet ik ook volhouden."

"Ik zie mijn vrienden en familie amper."

Dat kan best even duren, want Lars heeft inmiddels een behoorlijke schare fans opgebouwd. Zo keken er de afgelopen maand bijna een kwart miljoen mensen naar zijn dagelijkse beslommeringen. "Zelfs als ik 's ochtends wakker word, zitten er vaak al zo'n honderd kijkers klaar. En dat varieert van 15-jarigen tot mensen van rond de 40 met een fulltime baan." Ondanks al die aandacht, is het soms best eenzaam. "Het doet mentaal wel wat met je. Ik zie mijn vrienden en familie amper. Ik heb er zelfs bijna een nieuw huis door laten schieten. Toen mensen me voor gek verklaarden, ben ik toch maar naar die bezichtigingen gegaan." Want ja, ook buitenshuis kunnen de kijkers gewoon mee. "Ik heb er een speciale rugzak voor aangeschaft. Daar zit bijvoorbeeld een routertje in, zodat ik verbonden kan blijven. Dat lukt maximaal een uurtje of vier, dus daarna moet ik ook wel weer terug in mijn appartement zijn."

"Ik neem de camera niet mee naar de wc en in bed trek ik lekker een shirt aan."