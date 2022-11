'Van Eerd komt nooit meer terug als topman bij Jumbo', denkt crisisexpert

Het is niet waarschijnlijk dat Frits van Eerd ooit nog terugkeert als topman van Jumbo. Volgens Charles Huijskens, gespecialiseerd in crisiscommunicatie in het bedrijfsleven, gaat zijn rechtszaak nog jaren duren en keert hij daarna niet meer terug. “Het is goed dat de hele kluwen van belangen nu eens wordt aangepakt.”

In de podcast Hoge Bomen van BNR is Huijskens heel duidelijk over de situatie: “Bij het familiebedrijf Jumbo was topman Frits van Eerd de grote kracht, maar ook het grootste risico. Alles liep er door elkaar, zijn dure hobby’s, sponsoring en het werk voor het supermarktconcern. Het was een grote kluwen van belangen geworden. Het leek wel dat alles wat voor hem belangrijk was ook belangrijk was voor Jumbo.”

Frits van Eerd is nu al bijna twee maanden niet meer de grote baas bij Jumbo. Sinds de inval in zijn huis in Heeswijk-Dinther, eind september vanwege witwaspraktijken, is hij niet meer op kantoor geweest en worden zijn taken waargenomen door Ton van Veen. Het onderzoek van de FIOD is nog in volle gang en onlangs werd bekend dat in de kluis van Van Eerd honderdduizenden euro’s waren gevonden.