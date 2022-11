Vijf WK-hits op een rij: dit vindt Deurzakker Clemens van Bracht ervan

Het WK voetbal staat voor de deur en artiesten zetten alles op alles om dé hit van het toernooi te leveren. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. "Het moet een gezellige meezinger zijn", zegt Clemens van Bracht van het duo 'De Deurzakkers'. Hij maakte een Top 5 van WK-liedjes. Met moeite.

"Ik vind dit nummer erg slap. Het is niet origineel en de productie vind ik ook niet goed. Ik word hier niet warm of koud van. Dit nummer heeft zeker geen hitpotentie. Ik geef dit nummer één bal, sorry jongens!"

Zelf weet Clemens wel wat van voetballiedjes die scoren. Het nummer van De Deurzakkers 'Lalala van Straus en zo' galmt nog vaak in voetbalstadions. "Een hit is een nummer met niet al te moeilijke tekst, maar moet wél inhoud hebben", aldus Clemens. Wij hebben een paar liedjes voor Clemens uitgekozen die hij mag beoordelen en waarderen met maximaal vijf ballen. Hoe meer ballen, hoe beter. Hieronder zijn top 5:

Nummer 1:

Jan Biggel - Allemaal voor Nederland

(5 Ballen)

"Mijn eerste indruk: het is heel goed gedaan met een hele goede productie. Dit liedje maakt een hele grote kans! Het is een goede meezinger en ze hebben er een erg mooie clip bij gemaakt. Dit nummer heeft wel hitpotentie. Ik geef het gewoon vijf ballen! Van deze vijf WK-liedjes is dit nummer een enorme uitschieter. De productie heeft zijn best gedaan om er een goed nummer van te maken. Dat is zeker gelukt."