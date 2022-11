Kamerlid Lisa van Ginneken stopt met Twitter: 'Puur gericht op beschadigen'

"Een plek van haat". Zo omschrijft Tweede Kamerlid Lisa van Ginneken (D66) het social mediakanaal Twitter. Met een uitgebreid statement laat de 50-jarige politica uit Oosterhout donderdag weten het platform te verlaten. "Het is genoeg geweest."

En dus is het nu klaar. "Het hele idee van Twitter is gebaseerd op snel en kort reageren. Terwijl het soms toch echt beter is om vijf minuutjes na te denken. De toon op het platform helpt ons als samenleving niet verder. Sterker nog: het leidt tot discriminatie en geweld. Daar trek ik een grens."

Zelf kan Van Ginneken die teksten vrij makkelijk naast zich neerleggen. "Als iemand zo'n bericht op me afvuurt, kan ik al heel snel voelen dat het helemaal niets over mij zegt. En juist wél iets over de persoon die het stuurt. Maar andere transmensen lezen het ook. Die krijgen hierdoor misschien het idee dat ze er niet toe doen."

Dat is ook de reden waarom ze ervoor heeft gekozen om haar besluit zo duidelijk te delen. "Als het om mezelf zou gaan, dan had ik ook stilletjes kunnen verdwijnen. Maar dit is een maatschappelijk probleem. Veel politici en journalisten denken dat ze op Twitter moeten zitten. Maar zo verplaatst het online debat zich naar de talkshows en kopiëren we de Twitterhaat naar de samenleving."

Het is duidelijk niet hoe Van Ginneken het voor zich zag, toen ze twee jaar terug een account aanmaakte. "Misschien lichtelijk naïef", geeft ze lachend toe. "Ik hoopte dat het een extra kanaal zou zijn om gesprekken te voeren over politieke vraagstukken. Maar de enkele keer dat iemand nieuwsgierig is, wordt volledig overschaduwd. Het is puur gericht op beschadigen."

Dat Van Ginneken namens D66 het woord voert over digitale vraagstukken, maakt het afscheid extra opvallend. "Ik realiseer me dat de impact van mijn besluit daardoor nog wat groter is. Maar dat heeft geen invloed gehad op mijn keuze."