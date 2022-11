Student deelt medische gegevens van wijkagent en die grap loopt fout af

Een grap van een stagiair mondhygiëne is hem duur komen te staan. In 2018 kreeg de man in de tandartsenpraktijk in Uden de wijkagent in zijn stoel. Na het bezoek stuurde hij ‘voor de grap’ de medische gegevens van de agent naar vijf vrienden die de politieman ook kennen. Met daarbij de tekst 'dat was een griezel'. Die grap levert hem nu een flinke straf op van de politierechter.

De Udense wijkagent wist van niks. Tot hij jaren later van collega’s hoorde dat er een foto van hem was gevonden. Die kwam van zijn patiëntenkaart met daarop medische gegevens en zijn adres. Die foto werd per toeval gevonden op een telefoon die bij een ander politieonderzoek in beslag was genomen. Na wat speurwerk van agenten kwamen ze uit bij de ex-stagiair mondhygiëne uit Uden. Hoewel het delen van de gegevens geen vervelende gevolgen had voor de Udense wijkagent, deed hij wel aangifte. De ex-stagiair had zich namelijk niet gehouden aan zijn beroepsgeheim en dat is strafbaar. Volgens de politierechter was dat vergrijp al ernstig genoeg omdat je als patiënt erop moet kunnen vertrouwen dat jouw gegevens niet worden gedeeld. Dat de gegevens van een wijkagent hierdoor op straat liggen, noemde de rechter 'extra ernstig' vanwege zijn beroep. Schending beroepsgeheim

De ex-stagiair werkt inmiddels al wat jaren als mondhygiënist en is van plan zijn eigen praktijk te openen. De rechter vindt het zorgelijk dat de man dit werk nog steeds doet. Hij hoopt dat de verdachte van zijn uit de hand gelopen grap heeft geleerd en dat hij zijn beroepsgeheim nooit meer zal schenden. De ex-stagiair bood via zijn advocaat aan om voorlichting te geven aan mondhygiënestudenten over beroepsgeheim en de gevolgen. De rechter noemde dat een creatieve oplossing, maar ging daar dus niet in mee. De Udenaar kreeg voor zijn 'grap' 80 uur taakstraf. En als stok achter de deur ook twee weken voorwaardelijke celstraf.