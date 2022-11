Koop geen hondje bij beruchte fokker, waarschuwt House of Animals

Veel mensen melden zich bij Omroep Brabant om een hondje over te nemen van de fokker in Eersel die van de rechter moet stoppen. Sinds woensdag bekend werd dat de hondenfokker geen honden mag fokken op die locatie in Eersel stroomt de mailbox van Omroep Brabant vol met vragen. Maar is het wel verstandig om daar een hondje op te halen?

Karen Soeters van dierenwelzijnsorganisatie House of Animals kan het antwoord heel kort houden: Nee! Koop daar geen hondje. De hondenfokker in Eersel moet voor het eind van het jaar stoppen met zijn activiteiten en meer dan 500 honden moeten dan weg zijn. Op die plek aan de Grote Aardweg in Eersel is in het bestemmingsplan geen ruimte voor een hondenfokkerij, zegt de gemeente. En dat vindt de rechter ook.

"Je weet je niet wat je in huis haalt. En ze vragen er ook nog veel geld voor."

Ook bij House of Animals stromen de ‘aanvragen’ voor een hondje binnen. Karen Soeters snapt dat mensen willen helpen, maar raadt het ten zeerste af. “Je weet echt niet wat je in huis haalt. En ze vragen er ook nog eens veel geld voor. Ze geven die honden echt niet weg. Ze verdienen nu bakken met geld aan zo’n zielig verhaal.” Het is echt niet verstandig om een hondje te kopen in Eersel, benadrukt Soeters. “Als je nu uit emotie een hondje koopt, heb je straks misschien een hoop ellende. Er zitten bijvoorbeeld zo’n driehonderd moederhonden. Die zijn nooit buiten geweest, kennen geen gras onder hun poten. Die hebben speciale hulp nodig.”

De rechter heeft alleen gezegd dat er geen honden gefokt mogen worden op die plek. Maar er is geen uitspraak gedaan over over hoe de fokker met zijn honden omgaat. Soeters heeft onlangs aangifte gedaan tegen de fokker en vindt ook dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hard op moet treden. “Die hebben jaren niet ingegrepen bij deze handelaar en daardoor is deze zaak nu zo groot geworden. De NVWA heeft het over meer dan 500 honden, maar het zijn er volgens ingewijden eerder 800.”

"De NVWA moet de honden onderbrengen op eigen opvanglocaties."

Soeters heeft een duidelijk idee wat er wel met de meer dan 500 honden moet gebeuren: “De NVWA moet die honden meteen in beslag nemen en onderbrengen op eigen opvanglocaties. Het is ook mogelijk om de honden daar te laten en een toezichthouder aan te stellen. Op die manier krijgen deze honden ook de juiste zorg, zoals bijvoorbeeld een dierenarts of gedragstherapie.” House of Animals maakte undercover een reportage bij de fokker in Eersel: