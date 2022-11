PSV sluit het jaar af met oefenwedstrijd tegen AC Milan

PSV speelt op de voorlaatste dag van het jaar een oefenwedstrijd in Eindhoven tegen AC Milan. Alle activiteiten rond dat duel staan in het teken van oud en nieuw, meldt de club. "Wat we op 30 december precies gaan doen, is nog een verrassing. Daarover vertellen we snel meer", aldus PSV. "Zeker is dat we vooruitblikken op een hopelijk succesvol 2023."

Bij AC Milan speelt sterspeler Zlatan Ibrahimovic, die op 41-jarige leeftijd nog steeds geregeld van waarde is voor de club. De oefenwedstrijd is voor PSV de laatste test voor de hervatting van de competitie, op zaterdag 7 januari in Eindhoven tegen het goed presterende Sparta Rotterdam.

PSV en Milan namen het in de historie tien keer eerder tegen elkaar op. PSV scoorde in die tien wedstrijden in totaal 6 keer. AC Milan stelde daar 13 doelpunten tegenover. Het laatste duel was in het seizoen 2013-2014 in de voorronde van de Champions League waarbij één keer werd gelijkgespeeld in Milaan en de Italianen in Eindhoven wisten te winnen.

Het meeste stond op het spel in 2005 tijdens de halve finales van de Champions League. De Eindhovenaren waren toen heel dicht bij het bereiken van de finale. Na een 2-0-nederlaag in Milaan kwam PSV tijdens de return voor eigen publiek met 2-0 voor. Toen Massimo Ambrosini in de blessuretijd scoorde namens de Italianen, was de Eindhovense droom voorbij, al maakte Phillip Cocu er nog wel 3-1 van. Op basis van het 'uitdoelpunt' ging Milan toen naar de finale.