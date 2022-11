Gewelddadige overval in woning, vrouw raakt gewond

Bij een gewelddadige woningoverval in Oss is afgelopen zondag een vrouw gewond geraakt. Dat maakte de politie donderdagavond bekend.

De overvallers sloegen toe bij een huis aan de Burgemeester van de Elzenlaan. Dat gebeurde rond elf uur 's avonds. Ze kwamen binnen en vielen de bewoner aan. De overvallers hadden geen wapens bij zich, maar de vrouw liep wel verwondingen op. Of er iets buit is gemaakt is onduidelijk.

De politie deed donderdagavond een oproep op social media aan getuigen om zich te melden. Omdat de melding van de overval bij de politie binnen kwam als een inbraak werd er eerder geen ruchtbaarheid aan de zaak gegeven.

Volgens een woordvoerder zijn er in de tussentijd al mensen gehoord en is er onderzoek in de buurt gedaan.