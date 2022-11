Man gewond op straat achtergelaten na steekpartij

In Bergen op Zoom is donderdagavond een man op straat neergestoken. Dat gebeurde aan de Halsterseweg.

Het gaat om een 24-jarige man uit diezelfde plaats. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk, maar volgens de politie was de man aanspreekbaar. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

De steekpartij gebeurde rond half acht in de buurt van een tankstation. Twee politieauto's en een ambulance zijn ter plekke. De politie doet onderzoek.

Van de dader ontbreekt nog ieder spoor. De politie doet onderzoek en roept getuigen op zich te melden.