Hoge nood? Dan moet je niet in Laarbeek zijn

Als je moet, dan moet je. Maar wie hoge nood heeft tijdens het winkelen, moet niet in gemeente Laarbeek zijn. Die gemeente is de minst toiletvriendelijke gemeente van Brabant. Landelijk staan ze op de gedeelde laatste plaats met slechts nul punten.

Brabanders met hoge nood zijn het beste af in Vught. Ook Roosendaal en Waalwijk staan in de top 3. Ze krijgen een 7 als eindcijfer.

De ranglijst is samengesteld op basis van verschillende indicatoren, waarbij overal punten te verdienen waren. Het gaat dan onder meer om het aantal inwoners per wc, de toegankelijkheid (zo krijgen urinoirs minder punten dan zittoiletten), de spreiding van de wc's over de gemeente en hoeveel openbare toiletten er echt open zijn.

Het is een lijst van de Maag Lever Darm Stichting. Zij maken elk jaar een rangschikking van de gemeenten maakt waar je het beste kunt wonen of winkelen als je een openbaar toilet nodig hebt.