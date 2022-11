'Mighty Mike' met moeite naar kwartfinale Grand Slam of Darts

Darter Michael van Gerwen heeft met de nodige moeite de kwartfinale van het Grand Slam of Dartstoernooi bereikt. De 33-jarige Van Gerwen versloeg donderdagavond in Wolverhampton in een partij van hoog niveau Josh Rock uit Noord-Ierland met 10-8. Rock baarde opzien door de tweede leg van de partij uit te gooien met een negendarter.

De 21-jarige Rock liet van tevoren weten niet bang te zijn voor 'Mighty Mike', de drievoudig winnaar van de Grand Slam of Darts. Ook nadat hij de eerste leg die hij zelf was begonnen had ingeleverd, hield hij dat vertrouwen. Na twee keer 180 gooide hij met triple 20, triple 19 en dubbel 12 de leg uit waarna hij schreeuwde van vreugde.

Daarna ging de partij lang gelijk op. Rock kwam niet in de problemen omdat hij vrijwel niet miste op de dubbels. Pas op 7-7 lukte het Van Gerwen om de leg te winnen die Rock was begonnen. Hij deed dat met een score van 142. Op 9-8 miste de Vlijmenaar zijn eerste twee matchpijlen, maar op de derde was het raak.

Van Gerwen neemt het in de kwartfinale op tegen de winnaar van de partij tussen de Engelse darters Luke Humphries en Ross Smith.

Petje af

Van Gerwen gaf aan dat hij heel diep had moeten gaan. "Hij speelde een fantastische wedstrijd en begon gelijk met een negendarter", vertelde 'Mighty Mike' bij Viaplay. "Maar ik heb laten zien dat ik tegen alles ben opgewassen. Ik wilde de concentratie houden en wist dat de kansen vanzelf zouden komen. Elke keer gooide hij echter met één pijl de dubbel uit. Dan moet je iets speciaals laten zien. Dat ik daartoe in staat was, geeft veel voldoening. Maar petje af voor die jongen."

De jonge Engelse darter zag op zijn tweede grote toernooi op televisie 'een droom uitkomen' door een negendarter te gooien. "Ik had van tevoren een fantastische partij beloofd en dat is gebeurd. Het viel niet mijn kant op, maar ik ben absoluut niet teleurgesteld."