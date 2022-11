Kitty koppelt studenten aan mensen die een kamer over hebben: 'Hard nodig'

In Nederland heeft 38 procent van de huizen maar één bewoner, waarbij vaak een of meerdere kamers over zijn. Kitty van der Made wil deze ruimte gebruiken om er studenten te laten wonen. Met haar bedrijf MijnWoongenoot koppelt ze studenten aan alleenwonenden om het woningtekort aan te pakken. Op die manier maakt de hospita een comeback.

Het probleem moet volgens Kitty van der Made niet onderschat worden. Als docente aan de Avans Hogeschool in Breda ziet ze het tekort aan woonruimte bij haar studenten jaarlijks toenemen.

“De situatie is echt schrijnend”, zo zegt ze. “Er zijn studenten die in een hotel of in een tent wonen. En er is zelfs een buitenlandse student in het park gevonden. Ik zie ook dat studenten door de hoge prijzen in de financiële problemen komen. Sommigen gaan steeds meer werken om hun kamer maar te kunnen betalen. School komt dan op de tweede plek.”

Een probleem dat volgens Kitty helemaal niet hoeft te bestaan. “Er is zoveel leegstaande woonruimte, want veel mensen hebben kamers over. Daar zit de ruimte, maar die moeten we wel gebruiken!”