Man die de bak in moet, springt de singel in om aan politie te ontsnappen

Een 40-jarige man is vrijdagochtend in het water van de Seeligsingel in Breda gesprongen. Dat gebeurde toen agenten hem wilden aanhouden. Hij moet namelijk nog een paar maanden de cel in, er staat nog een straf open waar hij voor werd gezocht. Ook werd hij gezocht voor een vernieling.

Bij de politie kwam rond zeven uur een melding binnen dat een man, die onder invloed was, in een portiek van de Menno van Coehoornstraat lag. Toen politieagenten gingen kijken, bleek het de gezochte Bredanaar te zijn. Nog hondertwintig dagen celstraf staan er achter zijn naam. Brandweerbootje

Maar daar had de man blijkbaar geen trek in. Hij ging er plotseling vandoor en sprong in de singel in een poging aan de agenten te ontsnappen. De brandweer werd erbij gehaald, om de vluchtende man met een bootje uit het water te vissen. Maar toen zij er eenmaal water besloot de man eieren voor zijn geld te kiezen en alsnog uit het water te klimmen. Hij is overgebracht naar een cellencomplex in Breda en zit nog vast.