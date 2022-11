Clary (74) neemt een studente in huis, 'Ik dacht: waarom ook niet?'

Het wordt voor studenten elk jaar moeilijker om aan woonruimte te komen. Studentenkamers zijn schaars en vaak hartstikke duur. Kitty van der Made is docente op de Avans Hogeschool in Breda en besloot daar iets aan te doen. Haar bedrijf MijnWoongenoot koppelt sinds kort mensen die een kamer over hebben aan studenten die woonruimte zoeken. Zo gaat studente Doortje (20) uit Boxtel tijdelijk bij de 74-jarige Clary uit Breda wonen.

“Hier is de match duidelijk. Doortje studeert verpleegkunde en Clary is oud-verpleegkundige. Ze houden allebei van lezen, zijn zorgzaam en ondernemend van karakter. De klik is de basis, want die moet altijd goed zijn.”

“Ik ga met de mensen in gesprek om erachter te komen wat voor type ze zijn en wat ze belangrijk vinden in het leven”, zegt Kitty van der Made. “Dat breng ik in kaart en daarna koppel ik ze aan elkaar.”

Gelukkig hoeft Clary daar niet bang voor te zijn. Kitty van der Made heeft Clary en Doortje zorgvuldig aan elkaar gekoppeld. Met haar bedrijf MijnWoongenoot levert ze maatwerk. Via deze moderne matchmaker is de hospita is terug van weggeweest.

"Als Doortje hier elk weekend een feest geeft, hebben we een probleem”, zegt Clary lachend. "Maar ze lijkt me geen type van ‘retteketet, holadiejee’. Want zo eentje heb ik liever niet in mijn huis.”

Doortje (20) is niet zo’n feestbeest en ze is blij dat ze bij Clary terechtkan. Ze loopt binnenkort stage in het Amphia Ziekenhuis in Breda en het vinden van woonruimte in Breda is een regelrechte ramp.

“Ik woon zelf in Boxtel en met de trein is dat anderhalf uur reizen. Dan moet ik elke dag om vijf uur uit mijn bed en dat wil ik niet. Het is ontzettend lastig om woonruimte te vinden in Breda. Ik heb veel gezocht naar kamers, maar het is bezet of ontzettend duur.”

“Ik weet van de kamertekorten en hoorde van het initiatief van Kitty”, zo vertelt Clary. “Ik dacht: waarom ook niet? Doortje zoekt ruimte voor een bepaalde periode en dat is heel overzichtelijk”, vervolgt ze. “Je moet de maatschappij ook een beetje helpen, toch? We hebben kennisgemaakt en het klikte.”

En financieel is het ook best aantrekkelijk. Een hospita mag jaarlijks belastingvrij ongeveer 5700 euro aan huur innen. “Dat geld kan ik mooi gebruiken om mijn zolder te repareren”, zegt Clary. “Het mes snijdt hier aan twee kanten.”