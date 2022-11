Flinke buien op komst en het voelt ijskoud

Dat lekkere zonnetje van vanochtend? Geniet er maar van, want naast de Sint is ook Koning Winter inmiddels in het land. Met een ander ‘cadeautje’: de zalige nazomer en warmterecords van eind oktober gaan rigoureus de prullenbak in. Het wordt dit weekend koud en nat, meldt Weerplaza. "Het eerste winterse speldenprikje."

Vrijdagmiddag gaat het in Brabant al regenen en vooral 's nachts valt er een flinke bui. De zaterdag begint bewolkt met lokaal een beetje regen. Later op de dag laat de zon zich zien, maar door de combinatie van wind en lage temperatuur is het voor het gevoel ijskoud. In de nacht naar zondag zijn er brede opklaringen en koelt het flink af. Op de meeste plaatsen vriest het licht. Zondag komt vanuit het westen weer zachtere lucht deze kant op. Dit geeft veel bewolking en in de loop van de dag ook regen. Na het weekend krijgen we wisselvallig weer met dagelijks regen of buien bij een graad of 10. Heel normale temperaturen voor eind november.