'Ladderzatte' brokkenpiloot veroorzaakt heftige ongelukken: celstraf geëist

Tegen de 25-jarige Stan B. uit Heesch is vrijdag voor de rechtbank in Den Bosch een gevangenisstraf geëist van 12 maanden, een rijontzegging van vijf jaar en een taakstraf. Deze driedubbele eis kreeg de verdachte te horen vanwege twee verkeersongelukken in 2021. Bij een daarvan kwam een vrouw van 57 om het leven, bij het andere ongeluk vielen wonder boven wonder alleen gewonden.

De officier van justitie kwam woorden van verbazing tekort over het ongeluk dat Stan B. op 18 juli 2021 veroorzaakte op de A50 bij Veghel. Stan reed hier in een Golf GTI met 233 kilometer per uur op een Mercedes cabrio, die net een vrachtwagen aan het inhalen was met zo’n 95 kilometer per uur.

Beide auto’s vlogen daarna van de weg af en het was een wonder, benadrukte de officier, dat iedereen het heeft overleefd.

Stan was die avond met een vriend wat gaan drinken in Eindhoven. Volgens hem was die vriend de bob, maar werd die niet lekker op de terugweg. Met flink wat alcohol op besloot Stan dan maar te gaan rijden en ook nog eens met een zeer hoge snelheid.

“Ik lig er nog wel wakker van”, vertelde Stan aan de rechter. “Ik heb er geen beeld meer van, maar ik heb erg veel spijt dat ik dit heb gedaan.”

Russische roulette

De officier van justitie kwam woorden tekort over zijn handelen. “Als je bijna 4,5 keer te veel alcohol op hebt (2,21 promille), moet je niet gaan rijden, maar in bed gaan liggen en je roes uitslapen. Dit is Russische roulette, met zoveel alcohol zo hard rijden.”

Eén van de rechters verbaasde zich over het feit dat Stan geen hulp belde, maar zelf ging rijden. Met bloeddoorlopen ogen, een glazige blik en dubbele tong stond hij na de enorme crash ongedeerd naast de snelweg.

Het slachtoffer dat het ongeluk wonderwel overleefde, vertelde in een emotionele slachtofferverklaring dat hij niet één engeltje, maar een heel koor op zijn schouder had gehad. En ook hebben Stan en zijn vriend veel geluk gehad, vond hij. Tot de dag van vandaag heeft de man last van de gevolgen van het ongeluk, waarbij hij onder meer een rugwervel brak.

Fietsster doodgereden

De officier van justitie nam het Stan zeer kwalijk dat hij zo roekeloos had gereden. Zeker omdat hij nog geen half jaar daarvoor een vrouw van 57 had doodgereden in Oss. Hiervoor werd hem aanmerkelijk minder schuld aangerekend, omdat hij daar door groen reed en de fietsster het stoplicht negeerde. Maar hij leek er volgens de officier niet veel van geleerd te hebben, want binnen een half jaar veroorzaakte hij de enorme aanrijding op de A50. “En een jaar voor deze ongelukken reed u 139 waar je 80 mag en bent u uw rijbewijs ook een tijd kwijt geweest. Toen zei u, net als vandaag, dat u ervan geleerd had. Maar daar heb ik mijn twijfels bij.”

De twee zonen van de overleden fietsster nemen Stan overigens niets kwalijk. Hun moeder reed op die donkere, regenachtige avond van 25 januari 2021 op haar elektrische fiets door rood. Ze had ook psychische klachten, maar onduidelijk blijft of dat iets te maken heeft met het feit dat ze door rood reed.

2,5 seconde meer tijd

De officier verweet Stan dat hij in Oss zo rond de 80 kilometer per uur had gereden met zijn bestelbus, terwijl je op de Nieuwe Hescheweg maar 50 mag. “Als hij zich aan de snelheid had gehouden, dan had mevrouw zo’n 2,5 seconden meer tijd gehad om over te steken en was het ongeluk niet gebeurd”, berekende hij.

Al met al eiste de officier een taakstraf van 160 uur voor de dodelijke aanrijding. Voor de enorme crash op de A50 eiste hij een veel hogere straf: 12 maanden cel en een rijontzegging van vijf jaar.

“U was ladderzat”, hield de officier de verdachte voor. “Ja”, erkende de verdachte. “Ik kan er niet bij.” “Wij ook niet”, antwoordde de officier.

Stan verklaarde elke straf op zich te nemen, omdat hij die verdiend heeft. De rechter doet op 2 december uitspraak.