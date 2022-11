Boefje op school is nu burgemeester van Eindhoven: 'Zelfs blijven zitten'

Burgemeester Jeroen Dijsselbloem (56) van de gemeente Eindhoven was naar eigen zeggen vroeger een ‘boefje op school’. Hij moest zich regelmatig bij de rector melden als hij de klas uit was gestuurd. Hij is zelfs een jaar blijven zitten omdat hij te druk was met andere dingen. Als hij zijn oude middelbare school in Eindhoven bezoekt, komen allerlei herinneringen naar boven.

Jeroen Dijsselbloem is terug op het oude nest. Hier in Eindhoven is hij geboren. Hier bracht hij een groot deel van zijn jeugd door. De kersverse burgemeester maakt nu opnieuw kennis met de stad. Deze week schreef hij zich ook officieel in als inwoner van Eindhoven. Het Eckartcollege speelde een grote rol in de fase waarin hij het leven ging ontdekken. "Ontluikende liefdes waren hier ook", zegt hij met een glimlach. 37 jaar later komt hij even terug. Op de fiets. De dienstauto met chauffeur is niet aan hem besteed. “Dat doe ik alleen als ik wat verder weg moet zijn. Met de fiets is het snelst. Je ontmoet mensen onderweg. Je maakt een praatje en mensen groeten je.” Terwijl hij door de gangen van zijn oude school loopt, wijst hij naar een deur. “Vroeger was dit de kamer van de rector en de conrector. Als je eruit was gestuurd, moest je je hier melden.”

"Jeroen was ongelooflijk. Hij kon alles."

Dijsselbloem weet daar alles van. Ook hij moest regelmatig naar de rector. “Ik was soms wel een boefje. Ik was heel druk. Soms heel eigenwijs. Dan ging ik in discussie met de leraren. Ik ben er wel eens uit gestuurd omdat ik te veel zat te kletsen in de klas. De hele dag stil zitten was niet mijn kracht.” In de kantine klampt een jongen hem aan. "Wat vindt u ervan dat ik een 4,1 had voor geschiedenis?” Dan komt voor even de vaderlijke kant van Dijsselbloem naar boven “Harder werken jongen”, zegt hij resoluut. “Harder werken.” Toch werkte Dijsselbloem zelf ook niet altijd even hard om hoge cijfers te halen. Zijn tijd ging naar het schooltoneel en schoolcabaret. Hij zong, schreef teksten en hij speelde typetjes. Oud-docent Jos van den Broek runde het leerlingencabaret. “Hij was ongelooflijk. Hij kon alles. Dat soort mensen zocht ik.”

"Het voelt als thuiskomen. Heel vertrouwd."

Oud-docent Wim Bressers leidde het schooltoneel en gaat nog een stapje verder. Volgens hem is aan Dijsselbloem een groot acteur verloren gegaan. “Maar ik vermoed dat hij deze kwaliteiten die hij hier heeft ontwikkeld, meervoudig heeft gebruikt in zijn carrière.” Dijsselbloem bevestigt dit. “Ik was nooit bang om op een podium te staan. Dat leer je dan al.” De passie van Dijsselbloem leidde ertoe dat hij bleef zitten en een jaar over moest doen.” Ik heb zeven jaar over het vwo gedaan. Ik was zo druk met leerlingencabaret. Ik had samen met een aantal jongens een cabaretgroep. We hebben een jaar of drie opgetreden. Het leidde nogal af van het schoolwerk.” Dan stapt hij weer op zijn fiets. Een gewone fiets overigens, niet elektrisch. “Het is een oud brikkie, maar hij doet het nog hartstikke goed.” Al fluitend gaat hij naar zijn volgende afspraak. "Het voelt als thuiskomen. Heel vertrouwd."

Het inschrijfformulier met een jonge Jeroen Dijsselbloem.