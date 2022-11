57 kilo illegaal zwaar knalvuurwerk ontdekt in bestelbus

De politie heeft donderdagavond zo'n 57 kilo illegaal zwaar knalvuurwerk ontdekt in een bestelbus in Berkel-Enschot. De bestuurder van het busje, een 21-jarige man zonder vaste woonplaats in Nederland, is aangehouden. Hij is al vaker met de politie in aanraking geweest.

In het busje lagen onder meer zogenoemde shells. De politie vraagt iedereen alert te zijn op de opslag van partijen illegaal vuurwerk in bijvoorbeeld huizen, garageboxen en bestelauto’s. "De aanwezigheid van dergelijk explosief materiaal levert gevaar op voor de omgeving." Wie vermoedt dat ergens partijen illegaal vuurwerk opgeslagen zijn of dat er sprake is van de illegale verkoop van illegaal vuurwerk wordt verzocht de politie te bellen via telefoonnummer 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem.