Carnaval in Breda ook Belgisch feestje, dus komen Vlaamse agenten helpen

Een primeur voor Breda: tijdens de komende carnaval zullen daar een aantal Belgische agenten rondlopen. Steeds vaker trekken de zuiderburen de grens over voor een feestje en dus kan wat extra toezicht geen kwaad, denkt de politie. “Het gaat om de herkenning.”

Geen aantallen die het verschil maken als de pleuris uitbreekt dus. Maar daar gaat het volgens de woordvoerder ook niet om. “Het is puur voor de herkenning. En zodat carnavalsvierders uit België bij hen terecht kunnen met vragen.”

In totaal gaat het straks om vier agenten. “Van de eenheid in Turnhout”, licht een woordvoerder van de politie toe. “Op twee carnavalsavonden lopen er twee agenten rond.”

Juist dat laatste lijkt steeds belangrijker, nu Breda alsmaar populairder wordt bij de Vlamingen. “We zien een grote toename van het aantal bezoekers uit België. Denk aan vrijgezellenfeesten. En ook met carnaval gaat het om enkele honderden feestgangers.”

Dan kan het geen kwaad als iemand met een herkenbaar uniform een extra oogje in het zeil houdt. “In het Bredase uitgaansleven spreken we grotere groepen bewust vroegtijdig aan. Gewoon om onze grenzen aan te geven. Zeker met carnaval is dat belangrijk. Ook daarin kunnen de Belgische collega’s ondersteunen.”

Overigens lijkt het er niet op dat dezelfde strategie ook in andere Brabantse gemeentes wordt toegepast. “Als je vanuit Antwerpen ons land binnenrijdt, is Breda toch de eerste grote stad die je tegenkomt.”

Al staat een nauwe samenwerking wel hoog op het lijstje, vertelt de woordvoerder. “Die willen we zo alleen maar verbeteren. Wij helpen ook regelmatig in België.” Afgelopen zomer trokken er bijvoorbeeld nog Nederlandse agenten naar het Vlaamse Knokke, toen daar jongeren uit ons land voor onrust zorgden.