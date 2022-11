Porsche rijdt met volle snelheid Toyota van achter aan, twee gewonden

Een Porsche is vrijdagnacht in beslag genomen na een aanrijding op de Midden-Brabantweg bij Kaatsheuvel. De bestuurder van de Porsche raakte bij de afslag Kaatsheuvel-Zuid een auto voor hem. Die auto werd bestuurd door een 22-jarige man uit Rijsenhout.

De aanrijding vond plaats rond halftwaalf. De man uit Rijsenhout vertelde de politie dat hij in de binnenspiegel van zijn auto de koplampen van de snel naderende Porsche zag. Volgens hem reed die bestuurder ogenschijnlijk zonder af te remmen tegen de achterkant van zijn Toyota Aygo aan.

Technisch onderzoek

De politie vermoedt dat de bestuurder van de Porsche, een 22-jarige man uit Waalwijk, inderdaad veel te snel heeft gereden. Beide auto's belandden na de aanrijding in de greppel. Beide bestuurders zijn naar een ziekenhuis gebracht.

De politie hoopt er via technisch onderzoek achter te komen hoe hard er precies gereden is in de Porsche.

Bloed

Een arts heeft in het ziekenhuis bloed van de man uit Waalwijk afgenomen om vast te stellen of hij onder invloed reed.