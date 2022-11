PSV'er Gakpo mag zich bij Oranje opmaken voor basisplaats

Cody Gakpo begint maandag in de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Senegal als meest aanvallende middenvelder. Dat verklapte bondscoach Louis van Gaal zondag tijdens een persconferentie.

De keuze was volgens de trainer makkelijk omdat aanvaller Memphis Depay niet vanaf het begin kan spelen. "Als Depay niet speelt, dan valt er een creatieve speler weg en is het dus logisch dat Cody Gakpo speelt en niet Davy Klaassen", aldus Van Gaal. "Gakpo is namelijk creatiever, Klaassen is meer een teamspeler."

De opstelling van Oranje lijkt daarmee nagenoeg rond. Andries Noppert verdedigt vermoedelijk het doel en voorin neemt Vincent Janssen de plek in van Depay.

Het is alleen nog de vraag wie de positie naast Frenkie de Jong op het middenveld gaat innemen. Dat kan een van de controleurs Marten de Roon of Teun Koopmeiners zijn, maar ook de meer creatieve en aanvallend ingestelde Steven Berghuis.

"Ik heb altijd een verdeling tussen creatieve spelers, want die heb je nodig, en loyale spelers. Loyale spelers zijn over het algemeen verdedigers en middenvelders", legde Van Gaal uit. "Ik denk dat je op z'n minst drie en op z'n hoogst vier creatieve spelers in je elftal moet hebben. De rest moet in dienst spelen van dat drietal of viertal. Dat doe ik eigenlijk nog steeds en ik heb redelijk veel succes, dus ik denk dat ik dat goed zie. Er moet balans zijn in een elftal."