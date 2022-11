Silvana Heber (36) uit Hoogeloon vermist, 41-jarige partner opgepakt

De politie is zondag bezig met een grote zoekactie in een bosgebied bij Hoogeloon. Dit in verband met de vermissing van de 36-jarige Silvana Heber uit die plaats. "Vanuit het onderzoek is het beeld ontstaan dat de vrouw zich in dit gebied zou bevinden", legt een politiewoordvoerder uit. Een 41-jarige man uit Hoogeloon, de partner van de vrouw, is opgepakt. "Voor haar welzijn wordt gevreesd. We sluiten niet uit dat ze slachtoffer is geworden van een misdrijf."

Sandra Kagie Geschreven door

Agenten worden bij de zoektocht ondersteund door het Veteranen Search Team. Met prikstokken wordt het bosgebied doorzocht. Agenten en vrijwilligers van het zoekteam lopen hierbij in linie. Op die manier wordt het gebied minutieus doorzocht. De opgepakte partner is aangehouden en is uitgebreid verhoord. De man wordt ervan verdacht dat hij meer weet van de vermissing. Hij blijft na overleg met de officier van justitie vastzitten. De man mag alleen contact hebben met zijn advocaat.

Deze foto van Silvana is door de politie gedeeld.

Grote zoektocht

De politie meldde zondagmiddag al dat er gezocht werd in een bosgebied aan de Hoogcastersedijk in Hoogeloon. De vermissing van de vrouw werd zaterdag door familie gemeld nadat de vrouw niet op kwam dagen bij een afspraak. De politie is na de melding naar het huis van de vrouw gegaan. Daar was haar echtgenoot die ook niet wist waar zijn vrouw was, zo zei hij toen. Haar huis aan de Dyckmeesterstraat in Hoogeloon is zaterdag en zondag onderzocht op sporen. Ook haar auto is in beslag genomen. Tientallen mensen zijn zondag op zoek naar Silvana.

Foto: SQ Vision.

