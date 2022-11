Tientallen mensen zoeken naar Silvana, voor haar leven wordt gevreesd

Tientallen mensen zijn zondagmiddag in een bosgebied aan de Hoogcasterseweg in Hoogeloon aan het zoeken naar de vermiste Silvana Heber (36). Haar familie gaf haar zaterdag als vermist op. De politie heeft in de zoektocht de hulp ingeschakeld van het Veteranen Search Team. De 41-jarige partner van Silvana is opgepakt als verdachte. De politie gaat uit van een misdrijf. "Voor haar welzijn wordt gevreesd", zegt een woordvoerder.