Schilderijen van de muur bij TU/e: 'Doel is dat mensen erover nadenken'

Schilderijen met daarop alleen witte mannen in toga’s kunnen echt niet meer, vindt de één. Aan de andere kant ontstaat ophef: slaan we niet te ver door? In zijn boek Wie Wat Woke zocht cultureel socioloog Walter Weyns uit waar de tegenbeweging vandaan kwam en waar deze discussie eindigt. “Dit gaat niet zomaar voorbij.”

Loïs Verkooijen Geschreven door

Na protest van studenten werden donderdag vijf schilderijen verwijderd op de Technische Universiteit in Eindhoven (TU/e). Op de doeken waren witte mannen in toga’s gehuld en vrouwen in jurken met decolletés. Wat kan er nog wel of juist niet meer door de beugel? “Een woke - wakker - persoon is eigenlijk iemand die strijdt voor sociale rechtvaardigheid”, legt Weyns uit. Deze persoon noemt zich ‘wakker’ omdat diegene het onrecht ziet. Dat kan van alles zijn: de ongelijkheid tussen man en vrouw, racisme of homofobie. De boodschap van een woke persoon: we moeten het onrecht benoemen, we hoeven dit niet meer te pikken.

“Dingen die al heel lang een gewoonte zijn, worden nu opeens bekritiseerd”

Volgens Weyns gebruiken ze dan bepaalde tekens of voorwerpen om te laten zien dat die ongelijkheid overal in de samenleving terugkomt. Het gaat dan niet alleen over bijvoorbeeld dat schilderij zelf. “Het belangrijkste doel is dus dat mensen erover gaan nadenken waarom zo’n schilderij wijst op gebrek aan respect voor vrouwen.”

Het grootste doek uit de reeks van vijf schilderijen die zijn weggehaald bij TU/e(foto: Cursor).

Het wordt nog vaak als ‘normaal' gezien dat er veel witte mannen op hoge functies zitten. Die moeten ruimte maken voor mensen van kleur, vrouwen en LHBTI'ers, vinden woke mensen volgens Weyns. De weerstand tegen acties als deze schilderijenactie is vaak fel. Weyns begrijpt dat wel. “Dingen die voor mensen al heel lang een gewoonte zijn, worden nu bekritiseerd. Als een woke persoon zegt dat iets wat normaal is niet meer mag, dan voelt dat niet goed, bekritiserend.” Maar hoe nu verder? Sneuvelt op deze manier alle kunst en moeten kunstenaars voortaan altijd rekening houden met anderen? Of trekt dit fenomeen weer weg? Weyns lacht: “Dit gaat denk ik niet zomaar voorbij”, zegt hij. “De nieuwe generatie is heel gevoelig voor dit soort thema’s. Zij zullen ook juist dingen gaan maken die aandacht vragen voor ongelijkheid.” Hij verwacht dus dat er bij het maken van bijvoorbeeld films en boeken voortaan meer rekening met anderen gehouden wordt. “Maar ik hoop wel dat er wijs mee wordt omgegaan en dat we niet verkrampen.”

“Je kunt ook té wakker zijn”