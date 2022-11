Hoge energieprijzen zorgen voor onzekerheid bij ijsbanen, maar besparen kan

Even leek schaatsen op kunstijs verleden tijd, want de stijgende energieprijzen zorgen voor veel onzekerheid bij kunstijsbanen tijdens de feestdagen. De koelers die de schaatsbanen koel moeten houden, slurpen energie. Toch is energie besparen wel degelijk mogelijk, ontdekten ze bij het Bergs Winterparadijs in Bergen op Zoom. "Met extra maatregelen besparen we nu zo'n dertig tot veertig procent", vertelt organisator Jos Roels.

Veel tijdelijke ijsbanen zijn sinds een aantal jaar overdekt, zodat de kou binnenblijft en koelers minder hard hoeven te koelen. Maar met de energieprijzen van deze winter is alleen overdekken niet meer voldoende, ontdekten ze ook in Bergen op Zoom.

"We twijfelden even of het wel door kon gaan."

“De stijging van de prijzen afgelopen tijd waren wel even slikken”, vertelt Roels. “In een maand of vier stegen de prijzen zo erg dat we twijfelden of het wel door kon gaan.” De organisatie installeerde een nieuwe, energiezuinige koeler en ze isoleerden de leidingen onder de ijsbaan. Ze maakten de ruimte onder de ijsbaan dicht, zodat de vaak warmere wind niet onder de baan door kan. Hierdoor blijft de baan beter koud en is minder energie nodig om hem bevroren te houden. Inmiddels besparen ze tussen de dertig en veertig procent op de energiekosten.

