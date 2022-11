Houd rekening met WK-files vanaf drie uur vanmiddag

De verkeersdienst van Rijkswaterstaat verwacht dat het vanmiddag al vroeg druk zal zijn op de weg. Dit vanwege de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal op het WK voetbal. De eerste files worden vanaf maandagmiddag drie uur verwacht. Om vijf uur trapt Oranje namelijk af tegen Senegal. Om op tijd thuis te zijn voor de wedstrijd zullen veel mensen eerder weggaan van hun werk, zo denken de verkeersdeskundigen.

Ook vrijdag, als Nederland om vijf uur tegen Ecuador speelt, zullen voetballiefhebbers die de wedstrijd willen zien waarschijnlijk eerder dan normaal zorgen voor drukte op de weg. Die dag voorziet Rijkswaterstaat vanaf twee uur al vertragingen. Met een piek tussen half vier en half vijf.

De derde en laatste groepswedstrijd speelt het Nederlands elftal op dinsdag 29 november tegen Qatar. De dinsdag is normaal een dag dat het toch al druk is op de weg met een piek rond half zes. De wedstrijd van Oranje tegen thuisland Qatar begint om vier uur. Ook volgende week dinsdag verwacht Rijkswaterstaat daarom al files vanaf twee uur in de middag.

Het is voor het eerst dat het WK voetbal in de winter is. Dan is het drukker op de weg, zijn de weersomstandigheden slechter en is het vroeger donker. "Allemaal factoren die van invloed zijn op het verkeer", geeft Rijkswaterstaat aan.