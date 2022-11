Gezond wonen in een Brabantse stad? Dan moet je in Breda zijn

Breda is de gezondste van de drie grootste gemeenten in Brabant. Advies- en ingenieursbureau Arcadis onderzocht in twintig gemeenten onder meer hoe veilig bewoners zich voelen en hoe makkelijk ze voorzieningen kunnen bereiken.

Hoe gezond is de omgeving waar je woont? In Breda best wel gezond, blijkt uit het onderzoek van Arcadis. Al moet de stad wel negen andere Nederlandse steden voor zich laten op de ranglijst die het bureau samenstelde. Onder meer in Groningen, Emmen en Apeldoorn kan je gezonder leven.

Voor het onderzoek keek Arcadis naar de grootste gemeenten per provincie. Die twaalf plaatsen vulden de onderzoekers aan met de acht overblijvende grootste steden van heel Nederland. Plaatsen als Den Bosch en Helmond vielen daarom uit de boot.

Veilige stad

Hoe gezond je kan leven in een stad, hangt af van meerdere dingen. Wat voor gebouwen staan er bijvoorbeeld in de omgeving, hoeveel groen is er in de buurt en hoe veilig voelen mensen zich?

In Breda is de omgeving goed bebouwd, met voldoende voorzieningen die toegankelijk zijn voor alle inwoners. Bredanaren voelen zich veilig in de stad en ze kunnen elkaar er makkelijk ontmoeten.

Geen uitblinker

Dat is anders in Eindhoven, de stad die op de twaalfde plek in de lijst staat. Inwoners voelen zich daar bijvoorbeeld minder veilig. Ook is het er moeilijker om lopend, met de fiets of met het openbaar vervoer ergens te komen.

Tilburg scoort van alle Brabantse steden in de top twintig het slechtst. Die Brabantse stad staat bijna onderaan op de lijst met een zeventiende plaats. De stad is op alle onderzochte onderdelen geen uitblinker.

Den Bosch

Buiten de top twintig met grootste steden onderzocht Arcadis dit jaar nog vijf andere Nederlandse steden. Bij deze vijf zit ook Den Bosch. De Boschenaren komen er goed vanaf. Als Den Bosch zou worden opgenomen in de lijst, beslaat de stad een mooie zesde plek.