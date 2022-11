Steward op Eindhoven Airport drinkt te veel en krijgt 1000 euro boete

Op Eindhoven Airport heeft zondagochtend een steward van een inkomende vlucht een boete van 1000 euro gehad omdat hij had gedronken. De man werd betrapt tijdens een alcoholcontrole door het team Luchtvaarttoezicht van de politie.

De man, een steward van een buitenlandse vliegmaatschappij, had 0,32 promille in zijn uitgeademde lucht, waar 0,2 is toegestaan. Het betekent dat hij onder invloed aan boord van het vliegtuig is gestapt. Vliegtuigpersoneel mag tien uur voorafgaand aan een vlucht geen alcohol drinken.

In totaal werden er zondag 123 alcoholcontroles uitgevoerd onder cabine- en cockpitpersoneel. Voor zover bekend, was de steward de enige die een boete heeft gekregen. Het team Luchtvaarttoezicht houdt regelmatig dit soort controles.