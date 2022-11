Dit was ooit Het Land van Ooit

Tot ooit! De vrolijke afscheidsgroet zit bij kinderen uit de jaren 80 en 90 nog in het collectief geheugen. Maar al 15 jaar klinkt de groet niet meer uit monden van Kloontje het Reuzenkind en Sap de Aardwortel. Het Land van Ooit ging failliet en sloot in 2017 de poorten. Bekijk de video voor een reis terug in de tijd door de ogen van oud-medewerker René Valk en pretparkkenner Stan van den Boom.

Lieke Flipsen Geschreven door