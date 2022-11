Ester was verslaafd aan GHB, nu heeft ze 140.000 volgers op TikTok

Wat begon met een beetje experimenteren met drugs, groeide uit tot een jarenlange, ernstige verslaving voor Ester van Vugt (31). Jarenlang was GHB het belangrijkste in haar leven. Maar vier jaar geleden keerde ze het tij en koos ze zelf voor een afkicktraject in een kliniek. Nu deelt ze haar verhaal met 140.000 volgers op TikTok. Iets wat ze toen niet had durven dromen.

Suzan van Loenen Geschreven door

Zeven jaar lang was Ester van Vugt verslaafd aan de GHB die ze maakte in haar eigen huis. Met altijd een liter bij de hand verdoofde ze zich uur na uur. GHB is een heldere vloeistof en wordt vaak met water gemengd. Het zorgt voor een verdoofd, ontspannen gevoel en is erg verslavend. Gebruikte Ester even niet? Dan trilde haar hele lichaam. Contact met haar ouders en vrienden was er nauwelijks. "Ik wilde vooral bij gebruikers zijn. Dat was makkelijk. Zij vonden niets van mijn verslaving."

"Ik snoof Ritalin en deed ondertussen alsof ik gewoon naar school ging. Mijn ouders wisten niets."

GHB was niet haar eerste verslaving. Op haar zestiende experimenteerde de Eindhovense voor het eerst met drugs. "Ik was eigenlijk anti-drugs, maar erg nieuwsgierig naar pillen", vertelt Ester. "Ik probeerde het en dat beviel me." Ze gebruikte steeds meer: van ketamine en cocaïne tot speed. "Ik snoof Ritalin en deed ondertussen alsof ik gewoon naar school ging. Mijn ouders wisten niets. Uiteindelijk belandde ik in een afkickkliniek." Daar kickte ze af, maar het ging opnieuw mis. Ester: "Ik werkte, maar kreeg een burnout. Toen ging ik GHB gebruiken. Dat hield ik jaren vol, totdat ik besloot dat het anders moest. Ik wilde stoppen." Dat ging niet zoals gehoopt. "Je moet drugs afbouwen, maar dat deed ik niet. Ik kreeg een psychose. Toen ik daaruit kwam, hadden mijn ouders ook nog mijn hond laten inslapen. De wereld stortte in." Maar de wil om af te kicken bleef. "Ik had schulden en reed met mijn auto tegen een boom. Ik meldde me alsnog aan in een afkickkliniek." Toen ze daar eenmaal zat, ging het beter. "De kliniek voelde veilig." Dat is inmiddels vier jaar geleden. Sindsdien is Ester 'clean': ze gebruikt geen drugs meer. "Ik voel me beter", vertelt ze. Het maken van TikTok-video's helpt haar. "Ik ben altijd open geweest, ook over mijn verslavingen. Op TikTok vertel ik over mijn verslaving, over het vallen en opstaan."

"Je mag op je bek gaan en moet niet te streng zijn voor jezelf."

Soms krijgt ze nare reacties. "Mensen maken me uit voor junkie of zeggen dat het mijn eigen schuld is. Maar dat doet me niks." Daar tegenover staan veel mooie berichten. "Laatst nog stuurde een meisje mij dat ze ging afkicken in een kliniek. Daar doe ik het voor", zegt Ester trots. Ze kijkt met een vrolijke blik vooruit. Ze wil haar schulden aflossen en hoopt op een eigen huisje met haar vriend. Daarnaast volgt ze een cursus om officieel ervaringsdeskundige te worden. Ester: "Dan kan ik bijvoorbeeld helpen in een kliniek." Via TikTok wil ze mensen vertellen wat een verslaving met je doet. "Afkicken van een verslaving is heftig. Je mag op je bek gaan en moet niet te streng zijn voor jezelf." Studenten Sam Matthijs en Jouke Weijs van de Fontys Hogeschool voor Journalistiek maakten een korte documentaire over Ester.