Dit seizoen geen uitsupporters bij derby's tussen NAC en Willem II

Er zijn dit seizoen geen uitsupporters welkom bij de wedstrijden tussen NAC en Willem II. Dat hebben beide clubs in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie besloten. Het zou op dit moment niet mogelijk zijn om de veiligheid van alle fans te garanderen.

Dat laten de betrokken partijen weten in een gezamenlijk persbericht. "Sinds de coronapandemie is de sfeer rondom voetbalwedstrijden veranderd. Vuurwerkincidenten, spreekkoren, vandalisme en geweldpleging zijn meer dan voorheen in en rondom de stadions aanwezig. Goedwillende supporters worden vaker de dupe van het wangedrag van personen die zich niet willen of weten te gedragen."

En dus zit er niks anders op dan dit seizoen de uitsupporters te weren bij de derby's in Tilburg (11 december) en Breda (14 april). "De veiligheid van onze supporters, stewards, beveiligers en hulpdiensten tijdens wedstrijden is een absolute vereiste", laat directeur Martin van Geel namens Willem II weten. "De maatregelen die tijdens deze wedstrijden nodig zijn om dat te bereiken, roepen de vraag op of dergelijke inzet wenselijk en verantwoord is."

Tijdelijke maatregel

Burgemeester Depla van Breda hoopt dat het een tijdelijke maatregel is. "Het resterende seizoen gebruiken we om de kwaadwillende supporters uit de stadions te krijgen. De insteek van burgemeester Weterings en mij is om volgend seizoen weer met uitpubliek te spelen."