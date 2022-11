Je auto opladen aan een lantaarnpaal: 'Waarom niet? Die staat er al'

Je elektrische auto opladen bij een lantaarnpaal. Dat kan in de nieuwe Eindhovense woonwijk Buurtschap te Veld. Daar is een proef met slimme lantaarnpalen die 'laadlantaarns' genoemd worden. Je betaalt met een pasje of met een app.

Op het 'laadplein' aan de Castiliëlaan in Eindhoven staan zeven van deze nieuwe lantaarnpalen. Ze zijn speciaal gemaakt om ook auto's op te kunnen laden. Hard nodig, vindt Michel Versteeg van het bedrijf Dutch Charge, want in 2030 moeten er 1,7 miljoen laadpunten in ons land zijn voor elektrische auto's. Dat betekent dat er nog heel veel laadpunten bij moeten komen.

“De lichtmasten die wij neerzetten, zijn speciaal hiervoor ontwikkeld."

Dutch Charge levert die speciale laadlantaarns. "Alle gemeentes worstelen met dit probleem: hoe gaan wij in hemelsnaam de voorzieningen aanleggen om al die auto's op te kunnen laden?” Volgens Versteeg is het antwoord simpel. “Waarom niet in een lantaarnpaal? Die staat er al.” Maar bestaande lantaarnpalen ombouwen, dat gaat niet. “De lichtmasten die wij neerzetten, zijn speciaal hiervoor ontwikkeld. Ze zijn dubbel geïsoleerd met een binnen- en buitenmast. Daarom zijn ze extra veilig.” In de innovatieve wijk Buurtschap te Veld wordt uitgeprobeerd of deze laadlantaarns op meer plekken in Eindhoven kunnen komen.

"We willen de openbare ruimte slim maken."

Mogelijk komen er nog meer technische snufjes in deze nieuwe laadlantaarns. “We willen de openbare ruimte slim maken,” zegt Versteeg. “De lantaarnpalen kunnen ook gebruikt worden voor camerabewaking, 5G of fijnstofmetingen. Steeds meer gemeenten kijken naar dit soort oplossingen.” De parkeerplaatsen bij de lantaarnpalen zijn overigens niet alleen voor mensen die hun auto willen opladen, want iedereen mag hier parkeren.

De laadlantaarn in Eindhoven (foto: Rogier van Son).

