Zware mishandeling in parkeergarage: stel loopt botbreuken op

Een Belgisch stel is afgelopen donderdagnacht zwaargewond geraakt toen zij ernstig werden mishandeld door meerdere mannen. Dat gebeurde 's nachts rond drie uur in parkeergarage Heuvelgalerie in Eindhoven. Een voorval bij het verlaten van de garage was aanleiding voor de vechtpartij. Het Belgische stel belandde met onder meer botbreuken in het ziekenhuis. Dat maakt de politie maandag bekend.

Het stel reed bij het verlaten van de parkeergarage achter een witte bestelauto. Bij de slagbomen bleef de witte bestelauto staan waarop de Belgische automobilist claxonneerde om de bestuurder ervan te manen opzij te gaan. Een van de inzittenden stapte uit en begon tegen de BMW van de Belgen te trappen en tegen de ruiten te slaan. De Belgische bestuurder kwam daarop uit zijn auto. Op dat moment stapten meerdere mannen uit de bestelauto en sloegen hem in elkaar. De mannen probeerden hem ook te wurgen. Bewusteloos

Toen de Belgische vrouw ertussen kwam, werd ze hard tegen de grond geduwd. Bij het opstaan kreeg ze klappen in haar gezicht en viel ze bewusteloos op de grond. Daarna gingen de daders ervandoor. Het Belgisch stel is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek dat de man en de vrouw botbreuken hadden opgelopen. Ook had de vrouw had interne verwondingen. Zij ligt op de intensive care-afdeling. De politie zoekt getuigen en verspreidde maandag de signalementen van twee verdachten. Een van de daders is volgens de politie een grote gespierde licht getinte man. De man heeft zwart haar met een baard. Hij droeg een witte trui. De tweede verdachte is een licht getinte man met een bordeauxrode capuchontrui.