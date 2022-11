Drie vrienden ernstig mishandeld: politie geeft beelden vrij

Twee mannen een vrouw zijn eind deze zomer zwaar mishandeld tijdens een avond stappen in Schijndel. Ze kregen daarbij rake klappen. Maar de daders, die lopen nog vrij rond. In het opsporingsprogramma Bureau Brabant liet de politie maandagavond beelden zien.

Het is de eerste keer dat de politie aandacht aan de zaak besteedt. De drie vrienden waren op 21 augustus op stap in Schijndel. Toen ze in de Hoofdstraat liepen zagen ze een groep mannen een fietsenrek vernielen. Toen een van hen er wat van zei, sloegen de mannen toe. Op beelden is te zien dat het drietal hardhandig wordt toegetakeld.

De officier van justitie neemt de zaak hoog op. Maandagavond zijn er camerabeelden van de zware mishandeling getoond in Bureau Brabant. De daders zijn nu nog onherkenbaar. Ze krijgen een week de tijd om zich te melden bij justitie. Als dat niet gebeurt, worden ze volgende week herkenbaar in beeld gebracht.