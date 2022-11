Heel Brabant juicht na overwinning van Oranje op Senegal

1/2 Gejuich in de Old Dutch Bar in Breda na het eerste doelpunt.

Uitzinnige vreugde maandagavond in de kroegen en bij veel Brabanders thuis op de bank na de overwinning van Oranje op Senegal. Duizenden fans keken naar de eerste wedstrijd van Oranje op het WK in Qatar, waarbij Cody Gakpo het Nederlands elftal in de laatste minuten op voorsprong bracht.

“Hup Holland hup, laat de leeuw niet in z’n hempie staan”, galmt het maandagavond uit de speakers in de Old Dutch Sports Bar in Breda. Er wordt gedanst, gezongen en gesprongen. Na veel kansen trakteerde Oranje de gespannen bezoekers in de 85e minuut eindelijk op een doelpunt. In de allerlaatste seconde van de verlenging volgde de tweede goal.

"Cody Gakpooo!", schreeuwt een van de bezoekers uitgelaten. "Ik moest huilen bij dat eerste doelpunt. De eerste helft was zo slecht en op het laatste moment werd het helemaal leuk. Genieten dit."

De meeste fans vinden dat het veel te lang duurde voordat het spel op gang kwam. "Maar beter laat dan nooit", reageert een van de fans opgelucht. "In de eerste helft dacht ik, daar gaan we weer", zegt weer een andere voetbalfan. "Maar nu denk ik dat we minstens de halve finale gaan halen."