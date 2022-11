Cody Gakpo maakt eerste Oranjegoal in Qatar, PSV wrijft in zijn handen

Heel Nederland stond te juichen toen Cody Gakpo maandagavond de 1-0 binnenkopte tegen Senegal. Maar een nog iets hardere kreet zal er te horen zijn geweest bij Jaap van Baar, financieel directeur van PSV. Met een glansrol op het WK lijkt de aanvaller onhoudbaar voor de Eindhovense topclub en kan het op zeer korte termijn een groot bedrag bijschrijven.

Minder dan drie maanden geleden was er nog een grote soap rondom de Eindhovense aanvaller. Leeds United had een bod uitgebracht van dertig miljoen euro met elf miljoen aan mogelijke bonussen.

Het bod werd afgewezen en niet veel later vertrok John de Jong als technisch directeur. De RvC was niet tevreden over zijn functioneren en hadden gehoopt op een klapper met Gakpo.

Die klapper lijkt er alsnog te komen want precies waar PSV op hoopte gebeurt in Qatar. Gakpo is basisspeler bij Oranje en was maandagavond de redder door tien minuten voor tijd de 1-0 binnen te koppen. De kers op de taart van wat nu al een geweldig seizoen is voor de Eindhovenaar.

De Brabantse voetballer begon als aanvallende middenvelder in de basis. Na wat wisselingen vlak voor tijd kwam hij in de spits te staan. Vanuit die positie was hij trefzeker op aangeven van Frenkie de Jong. De goal kwam letterlijk en figuurlijk uit de lucht vallen. Daarvoor speelden Gakpo en het Nederlands Elfal een onzichtbare wedstrijd.

Statistieken

De aanvaller werd wat zijn statistieken betreft nog niet zo lang geleden vergeleken met Messi. Die liegen er ook niet om. In 24 officiële wedstrijden kwam de aanvaller tot dertien doelpunten en zeventien assists. Zijn goal maandagavond was ook alweer zijn vierde doelpunt in het Nederlands Elftal. Daar had de aanvaller maar tien wedstrijden voor nodig.

Na afloop bleef Gakpo zoals zo vaak nuchter. “Ik zag de bal komen en dacht dit is het moment”, zei de aanvaller tegenover de NOS. Het typeert het karakter van de Brabander.