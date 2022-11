Spoor kapot: hele dinsdag geen treinen tussen Den Bosch en Oss

De hele dinsdag rijden geen treinen tussen Den Bosch en Oss. Volgens de NS is er een defect aan het spoor. Een spoorstaaf, waarover de treinen rijden, is afgebroken op een spoorwegovergang in Rosmalen. Onduidelijk is hoe dat is gebeurd en wanneer de schade is hersteld.

Vanaf een uur of negen worden de eerste bussen ingezet, zegt een woordvoerder van de NS. Reizigers doen er goed aan de NS-reisplanner te controleren, aangezien de dienstregeling is aangepast. De problemen zorgen vooralsnog niet voor chaos op het station in Oss. Bij de bussen richting Den Bosch en Eindhoven staan rond halfnegen zo'n twintig reizigers te wachten. "Dit is sneller dan met de trein eerst naar Utrecht of Arnhem en dan naar Eindhoven of Den Bosch", vertelt een van hen. Het advies van de NS is namelijk om de trein te pakken, in het slechtste geval ben je dan bijna anderhalf uur langer onderweg dan normaal.