Spoor kapot: pas woensdag weer treinen tussen Den Bosch en Oss

Het treinverkeer tussen Den Bosch en Oss wordt pas woensdagmorgen hervat. Dit meldt een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail. Een spoorstaaf, waarover de treinen rijden, is afgebroken op een spoorwegovergang in Rosmalen. Hierdoor is al vanaf dinsdagmorgen geen treinverkeer mogelijk. Het herstel van de schade kan pas dinsdagavond beginnen. Onduidelijk is hoe de schade is ontstaan.

Het treinverkeer op het traject zal woensdag mondjesmaat op gang komen. Vooralsnog gaat alleen elk uur een Sprinter rijden. De Nederlandse Spoorwegen (NS) zetten snelbussen in tussen Oss en Den Bosch. Ook rijden er stopbussen, tussen de stations Oss, Oss West, Rosmalen, Den Bosch Oost en Den Bosch, al duurde het enige tijd voordat het vervangend vervoer beschikbaar was. De problemen hebben vooralsnog geen chaos op het station in Oss veroorzaakt. Bij de bussen richting Den Bosch en Eindhoven stonden rond halfnegen ongeveer twintig reizigers te wachten. "Dit is sneller dan met de trein eerst naar Utrecht of Arnhem en dan naar Eindhoven of Den Bosch", vertelt een van hen. Het advies van de NS is namelijk om de trein te pakken, in het slechtste geval ben je dan bijna anderhalf uur langer onderweg dan normaal.