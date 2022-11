Corona is niet weg maar maatregelen zijn niet nodig, vindt viroloog Murk

Laat zelftest- en isolatieregels na een coronabesmetting zitten. De griep lijkt haast riskanter dan corona. Dat zeggen enkele deskundigen deze dinsdagochtend in het Algemeen Dagblad. Het RIVM en het ministerie van Volksgezondheid zien echter nog te veel risico’s en houden eraan vast. Hoe staan we er nou eigenlijk voor?

Die, en andere prangende vragen leggen we voor aan viroloog en arts-microbioloog Jean-Luc Murk van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Maar eerst wat cijfers en feiten op een rij, 1000 dagen na de allereerste geregistreerde coronapatiënt in Nederland, die nota bene in het ziekenhuis van Murk werd opgenomen.

De corona-najaarsgolf is voorbij en leidde niet tot grote problemen in de ziekenhuizen. Inmiddels liggen er 640 patiënten met corona in de ziekenhuizen, van wie 111 in Brabant. Ruim driekwart van de Nederlanders heeft volgens bloedbank Sanquin antistoffen tegen het virus. Iets meer dan de helft van alle 60-plussers haalde de herhaalvaccinatie tegen het coronavirus. Het zijn volgens Murk, na veel ellende, hoopvolle cijfers. "We zijn in een overgangsfase beland."

Hoe staan we er corona-technisch voor?

“Na de zomervakantie hebben we een periode met veel coronacirculatie gehad. Dat was spannend voor de ziekenhuizen, maar viel behoorlijk mee. De aantallen besmettingen en ziekenhuisopnames dalen. In die zin staan we er best goed voor.

Maar aan de andere kant zie ik dat we een bivalent vaccin hebben, waar eigenlijk maar weinig mensen gebruik van hebben gemaakt. Dat is een gemiste kans. Dat betekent dat kwetsbaren niet optimaal beschermd zijn voor de winter. Als corona dan weer veel rondgaat, is het voor velen lang geleden dat hun immuunsysteem geboosterd is. Ik weet niet hoe dat dan gaat uitpakken.”

In hoeverre gaat corona ons leven deze winter bepalen?

“Op populatieniveau denk ik dat het heel erg meevalt. Het zou me heel erg verbazen als de overheid maatregelen zou nemen. Misschien kan het wel erg vervelend worden voor kwetsbaren die niet maximaal beschermd zijn. Je loopt dan altijd meer risico. Zeker als er een nieuwe variant is die aan immuniteit probeert te ontsnappen.”

Nu hebben we nog een aantal stelregels: zelftesten en isoleren. In hoeverre zijn die nog nodig?

“Voor de hele bevolking is dat niet meer nodig, denk ik. Het gaat erg ver, omdat het verschil tussen coronavirus en de andere luchtwegvirussen wat ziektelast betreft vervaagt. Je zou dat testen en isoleren dan ook voor andere virussen moeten doen, anders ben je inconsistent. Ik zou ervoor willen pleiten: wees verstandig. Als je weet dat je ziek bent, ga je niet naar iemand die kwetsbaar is.

Voor mensen die kwetsbaar zijn, is het wel handig je te laten testen. De reden is dat er een extra middel op de markt is gekomen dat goed beschermt tegen ziekenhuisopname en overlijden. Je kunt dan altijd je arts raadplegen: ‘Ik heb corona, vindt u mij kwetsbaar genoeg om dat middel voor te schrijven?’”

Het RIVM en het ministerie van Volksgezondheid houden er wel nog aan vast…

“Zij zitten in een ietwat andere positie dan ik, natuurlijk. Mogelijk komt dat binnenkort. De World Health Organization heeft het nog bestempeld als noodsituatie op het gebied van de internationale volksgezondheid. Daar moet de overheid ook rekening mee houden.

Bovendien zitten we nu in een overgangsfase, maar ook voor het snotter- en virusseizoen. En dan is het lastig om in zo’n grijs gebied de regels eraf te halen.”

Een overgangsfase, dat klinkt alsof het einde van de pandemie in zicht is?

“Dat denk ik wel. Corona gaat niet meer weg. Maar de pandemie gaat over in een normale situatie van virussen die periodiek terugkeren. Het zal impact hebben, maar niet meer zo desastreus als we eerder hebben gehad. Je kunt het vergelijken met jaarlijkse griepgolven.”

