Fietser (21) overleden na botsing met een vrachtwagen in Liessel

Een 21-jarige fietser uit Liessel is dinsdag overleden na een botsing met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde maandagochtend vroeg op de Loon in zijn woonplaats. De fietser is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Dat maakte de politie dinsdagmiddag bekend.

Het ongeluk gebeurde rond halfvijf op de Loon. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Het slachtoffer is nog met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij aan zijn verwondingen overleden.