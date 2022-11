Joris heeft al anderhalf jaar long covid: 'Langzaam gaat het beter'

Het leven van Joris van Caulil (43) uit Berkel-Enschot staat al anderhalf jaar op zijn kop. Sinds april 2021 heeft hij long covid en heeft hij bijna geen energie meer. “Ik kon geen 500 meter lopen en kon geen trap meer op.” Hij vertelt zijn verhaal nu het precies 1000 dagen geleden is dat de eerste Nederlandse coronabesmetting in Brabant werd vastgesteld.

In april was Joris ineens zo moe, dat hij niets meer kon. “De dokter zei tegen mij, dat ik maar eens vier weken rust moest houden. ‘Vier weken!', riep ik. Dat was ik niet van plan. Maar nu anderhalf jaar later snap ik het wel.”

“Ik heb al anderhalf jaar niet gewerkt en niet gesport, niks. 500 meter lopen was me al te veel. Inmiddels gaat het wel weer wat beter, zeker sinds ik vijf maanden heb gerevalideerd in Tilburg. 500 meter lopen lukt nu wel, al doe ik het nog niet van harte. Ik zit wel elke dag op de hometrainer.”