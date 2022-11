Honderden geiten dood bij uitslaande brand in een stal

Op een boerderij aan de Weerscheut in Vinkel is dinsdagmiddag brand uitgebroken. De brand woedt in een geitenstal waar zevenhonderd geiten stonden. Een groot deel daarvan is door de vlammen en rookontwikkeling overleden.

Rochelle Moes Geschreven door

De brand brak rond vier uur 's middags uit in een geschakelde loods. De eigenaar ontdekte dat zelf. In het rechterdeel brak de brand uit, dat werd gebruikt voor de opslag van hooi en voer. Aan de andere kant werden de geiten gehouden en werd melk opgeslagen. De brandweer schaalde al snel op naar middelgrote brand en kreeg ondersteuning van de korpsen uit Geffen, Oss, Heesch, Rosmalen en Erp. Inmiddels is het sein brand meester gegeven, maar de brandweer is nog uren bezig met blussen. In de stal stonden in totaal zevenhonderd geiten. Een groot deel daarvan is direct overleden. Een aantal geiten leeft nog wel en is zelfs naar buiten gelopen. Maar de hulpdiensten gaan ervan uit dat ook die dieren zullen overlijden door verwondingen, het inademen van rook en stress. De brand zorgde voor grote rookwalmen die tot in de verre omgeving te zien waren. Doordat de rook tot over de A59 richting Oss rijkte stond er enige tijd file.